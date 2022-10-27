Драматичная развязка в видеообзоре матча «Атлетико» и «Байера» в Лиге чемпионов

Вчера, 26-го октября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде местный «Атлетико» встречался с леверкузенским «Байером» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра закончилась вничью 2:2.

Видеообзор матча:

Счёт был открыт на 9-й минуте, отличился нападающий «Байера» Мусса Диаби (1:0). На 22-й минуте бельгийский футболист мадридского клуба Янник Феррейра Карраско сравнял счёт (1:1). Уже через семь минут после ошибки полузащитника «Атлетико» Анхеля Корреа нападающий «Байера» Каллум Хадсон-Одои вновь вывел гостей вперёд (2:1). В начале второго тайма «Атлетико» сравнял счёт (2:2), гол забил полузащитник Родриго Де Пауль.

Самое интересное произошло уже после компенсированного времени: главный судья назначил пенальти в ворота «Байера». На 98-й минуте 11-метровый удар не сумел реализовать Янник Феррейра Карраско, голкипер леверкузенцев Лукаш Градецки отбил мяч. После этого игроки «Атлетико» дважды попытались добить мяч в ворота, однако счёт не изменился.

Сыграв вничью, оба клуба потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпинов.