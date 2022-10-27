Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников объяснил, почему перешёл в «Чайку» после истории с договорными матчами. Решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) клуб, на тот момент выступавший в Первенстве ФНЛ, за организацию договорных матчей был переведён в низший по рангу дивизион — Первенство ПФЛ.
«Агент говорил о слухах, что команду могут понизить. Я общался с руководством «Чайки», говорили, что до этого не дойдёт. Тем более у «Чайки» был интересный проект, у клуба хорошая структура, да и сейчас строится современная база. Перейти туда из «Шинника» было шагом вперёд. Всё случилось очень неожиданно за неделю до старта чемпионата, когда был собран и наигран состав. Это стало большим ударом для всех. Некоторые игроки покинули команду, но это уже дело каждого. Не жалею, что остался в «Чайке». Возможно, уйдя тогда, я бы не играл сейчас в РПЛ», — сказал Олейников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.
Полностью интервью с Иваном Олейниковым читайте на «Чемпионате»:
- 27 октября 2022
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