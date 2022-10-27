Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черевченко: «Локомотив» не вылетит в Первую лигу. По составу клуб должен быть в топ-5 РПЛ

Черевченко: «Локомотив» не вылетит в Первую лигу. По составу клуб должен быть в топ-5 РПЛ
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко высказался о турнирном положении железнодорожников в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По его мнению, вылет «Локомотиву» точно не грозит, а по составу команда и вовсе должна бороться за место в топ-5 РПЛ.

«Не думаю, что «Локомотив» вылетит в Первую лигу. Это даже не обсуждается. По составу команда хорошая, там собраны футболисты достаточно высокого уровня. Скорее всего, с таким набором игроков железнодорожники должны быть в пятерке чемпионата России, но фамилии в футбол не играют.
Самое сложное из таких ребят сделать команду, пока явно не получается. Вылет в Первую лиги команде точно не грозит», — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

«Локо» стоило свернуть немецкий проект ещё полгода назад. Хотя идея «Сапсана» была хорошей «Локо» стоило свернуть немецкий проект ещё полгода назад. Хотя идея «Сапсана» была хорошей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022