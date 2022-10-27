Черевченко: «Локомотив» не вылетит в Первую лигу. По составу клуб должен быть в топ-5 РПЛ
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко высказался о турнирном положении железнодорожников в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По его мнению, вылет «Локомотиву» точно не грозит, а по составу команда и вовсе должна бороться за место в топ-5 РПЛ.
«Не думаю, что «Локомотив» вылетит в Первую лигу. Это даже не обсуждается. По составу команда хорошая, там собраны футболисты достаточно высокого уровня. Скорее всего, с таким набором игроков железнодорожники должны быть в пятерке чемпионата России, но фамилии в футбол не играют.
Самое сложное из таких ребят сделать команду, пока явно не получается. Вылет в Первую лиги команде точно не грозит», — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».
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