Хави: мы играем в Лиге Европы, Ла Лиге и других турнирах. Мы должны бороться за победы там

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона после непопадания команды в плей-офф Лиги чемпионов.
«Мы должны продолжать сражаться за все возможные титулы в ближайшие месяцы. Мы играем в Лиге Европы, Ла Лиге, кубке Испании и Суперкубке страны. Я убеждён в том, что мы можем бороться за победу в этих турнирах.
Я действительно считаю, что Ла Лига на том же уровне, что и английская Премьер-лига", — приводит слова испанского тренера инсайдер Фабрицио Романо в своём «Твиттере».
«Барселона» не смогла пройти в плей-офф Лиги чемпионов во втором сезоне подряд, заняв третье место в группе с «Баварией», «Интером» и «Викторией Пльзень».
В испанской Ла Лиге команда Хави занимает второе место после одиннадцати сыгранных туров, уступая лидирующему мадридскому «Реалу» три очка.
«Барселона» дома разгромила «Атлетик»
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