Хави: мы играем в Лиге Европы, Ла Лиге и других турнирах. Мы должны бороться за победы там

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона после непопадания команды в плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы должны продолжать сражаться за все возможные титулы в ближайшие месяцы. Мы играем в Лиге Европы, Ла Лиге, кубке Испании и Суперкубке страны. Я убеждён в том, что мы можем бороться за победу в этих турнирах.

Я действительно считаю, что Ла Лига на том же уровне, что и английская Премьер-лига", — приводит слова испанского тренера инсайдер Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

«Барселона» не смогла пройти в плей-офф Лиги чемпионов во втором сезоне подряд, заняв третье место в группе с «Баварией», «Интером» и «Викторией Пльзень».

В испанской Ла Лиге команда Хави занимает второе место после одиннадцати сыгранных туров, уступая лидирующему мадридскому «Реалу» три очка.

«Барселона» дома разгромила «Атлетик»

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.