Василий Уткин: наверное, «Сочи» близок к локомотивскому варианту
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Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал ситуацию в футбольном клубе «Сочи». В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги команда проиграла санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 0:7.
«Наверное, «Сочи» довольно близок к локомотивскому варианту: сначала уволить реального главного тренера (Вадим Гаранин), если в итоге решится увольнять, потом — главного формального (Александр Точилин). А потом… Даже не знаю, Галактионова они успеют выхватить или нет. Не знаю, что будет», — сказал Василий Уткин в видеоролике на своём YouTube-канале.
«Сочи» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ сезрна-2022/2023, набрав 20 очков после 14 проведённых матчей. В 15-м туре команда встретится с «Уралом» 30 октября.
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