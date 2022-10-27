Игрок «Ахмата» Олейников: наверное, «Зениту» и самому неинтересно, что чемпион не меняется
Поделиться
Полузащитник грозненского «Ахмата» Иван Олейников высказался о гегемонии «Зенита» в Российской Премьер-Лиге. Санкт-петербургский клуб выигрывал чемпионат России четыре сезона подряд.
«Сколько лет подряд «Зенит» выигрывает чемпионат? Наверное, им и самим не совсем интересно, да и другим тоже, когда чемпион не меняется четыре сезона подряд. Болельщикам других клубов хочется видеть что-то новое, так что надо чуть-чуть остановить эту гегемонию, ха-ха», — сказал Олейников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023 после 14 туров. У команды Сергея Семака 36 очков.
Полностью интервью с Иваном Олейниковым читайте на «Чемпионате»:
Комментарии
- 27 октября 2022
-
12:25
-
12:10
-
12:10
-
12:03
-
11:57
-
11:56
-
11:55
-
11:55
-
11:46
-
11:45
-
11:41
-
11:36
-
11:34
-
11:30
-
11:21
-
11:18
-
11:18
-
11:11
-
11:05
-
11:01
-
10:51
-
10:48
-
10:46
-
10:42
-
10:41
-
10:40
-
10:21
-
10:18
-
10:15
-
10:06
-
09:59
-
09:52
-
09:50
-
09:50
-
09:44
Партнерский контент