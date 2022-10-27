Игрок «Ахмата» Олейников: наверное, «Зениту» и самому неинтересно, что чемпион не меняется

Полузащитник грозненского «Ахмата» Иван Олейников высказался о гегемонии «Зенита» в Российской Премьер-Лиге. Санкт-петербургский клуб выигрывал чемпионат России четыре сезона подряд.

«Сколько лет подряд «Зенит» выигрывает чемпионат? Наверное, им и самим не совсем интересно, да и другим тоже, когда чемпион не меняется четыре сезона подряд. Болельщикам других клубов хочется видеть что-то новое, так что надо чуть-чуть остановить эту гегемонию, ха-ха», — сказал Олейников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023 после 14 туров. У команды Сергея Семака 36 очков.

Полностью интервью с Иваном Олейниковым читайте на «Чемпионате»: