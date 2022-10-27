Широков — о перепалке Федотова и Абаскаля: футбол хорош ненаигранными эмоциями

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о конфликте Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова во время московского дерби ЦСКА — «Спартак» (2:2). По его мнению, неподдельные эмоции делают футбол лучше, поэтому не стоит пресекать эмоциональные всплески тренеров и футболистов.

«Матч сам по себе с игровой точки зрения получился интересным: в нем были как промахи защитников и полузащитников, так и шикарные атакующие действия — например, пас Облякова на Чалова.

Но в обсуждении всё затмила перепалка тренеров, что печально — во-первых, дерби удалось, во-вторых, это эмоции напряженного матча. А что нужно? Слова «извините, вы не правы?» Тем более, потом пожали руки и разошлись. Не нужно на этом внимание акцентировать. Мы из футболистов сделали оловянных солдатиков — они бояться выпрыгивать, чтобы никого руками не задеть, потому что сразу покажут карточку. На футболе сидишь, как в театре — очень тихо без активных болельщиков. Нет обратной связи — болельщики не дают эмоции. И если уж здесь, у тренеров и футболистов, убить эмоции, ничего хорошего не будет. Футбол хорош ненаигранными эмоциями», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, в перерыве матча тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль эмоционально обращался к скамейке ЦСКА, на что наставник ЦСКА Владимир Федотов ответил ему достаточно резко.