Сергеев: интересно попробовать свои силы в топ-чемпионате, в Германии, Италии, Франции

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев рассказал о том, в каких европейских футбольных чемпионатах хотел бы играть.
«В какой чемпионат хотел бы уехать? Германия нравится, Италия. Они играют в интересный атакующий футбол, не сидят в обороне. Франция тоже. Любой топ-чемпионат.
Готов ли поехать в команду, которая находится на 15-м месте во Франции и борется за выживание? Интересно было бы в целом попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате. А так зависит от команды. В какой футбол она играет, какой состав. Место в таблице не всегда имеет значение.
Предложений из европейского топ-чемпионата ещё не было. Да и вообще последнее приходило от «Зенита», — приводит слова Сергеева «РИА Новости Спорт».
Сергеев перешёл в «Зенит» в прошлом сезоне. За петербуржскую команду форвард сыграл в 32 матчах, в которых забил 14 голов и отдал восемь голевых передач.
- 27 октября 2022
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