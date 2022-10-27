Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергеев: интересно попробовать свои силы в топ-чемпионате, в Германии, Италии, Франции

Сергеев: интересно попробовать свои силы в топ-чемпионате, в Германии, Италии, Франции
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев рассказал о том, в каких европейских футбольных чемпионатах хотел бы играть.

«В какой чемпионат хотел бы уехать? Германия нравится, Италия. Они играют в интересный атакующий футбол, не сидят в обороне. Франция тоже. Любой топ-чемпионат.

Готов ли поехать в команду, которая находится на 15-м месте во Франции и борется за выживание? Интересно было бы в целом попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате. А так зависит от команды. В какой футбол она играет, какой состав. Место в таблице не всегда имеет значение.

Предложений из европейского топ-чемпионата ещё не было. Да и вообще последнее приходило от «Зенита», — приводит слова Сергеева «РИА Новости Спорт».

Сергеев перешёл в «Зенит» в прошлом сезоне. За петербуржскую команду форвард сыграл в 32 матчах, в которых забил 14 голов и отдал восемь голевых передач.

«Зениту» на весну нужен нападающий. У клуба уже есть несколько вариантов «Зениту» на весну нужен нападающий. У клуба уже есть несколько вариантов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022