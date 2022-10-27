Источник: Урунов близок к переходу в «Навбахор»

Бывший футболист «Спартака» и «Урала» Остон Урунов близок к возвращению на родину — в Узбекистан. В услугах полузащитника заинтересован местный «Навбахор», информирует Metaratings.
Согласно сведениям источника, Урунов примет окончательное решение о переходе в «Навбахор» исходя из турнирного положения команды в чемпионате Узбекистана, до конца которого осталось всего три тура. Если «Навбахор» получит путёвку в Лигу чемпионов АФК, то Урунов согласится на предложение клуба. Сейчас Остон ждёт окончания сезона в Узбекистане.
Отмечается, что Остон также мог перейти в корейский «Чонбук Моторс», но на днях клуб переключил своё внимание на другого игрока.
На данный момент «Навбахор» занимает третье место в чемпионате Узбекистана. Прямую путёвку в азиатскую Лигу чемпионов получают команды, занявшие первое и второе место в турнире. Третья и четвёртая команды выходят в квалификацию ЛЧ.
Напомним, Остон Урунов является воспитанником узбекского «Пахтакора». В России он выступал за «Спартак», «Уфу» и «Урал».
- 27 октября 2022
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