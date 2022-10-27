Игрок «Ахмата» Олейников рассказал, чем его удивил Талалаев на первой тренировке

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников рассказал о работе с тренером Андреем Талалаевым.
«У Талалаева точно самый необычный подход. Он указывает на все детали. Когда у меня была первая тренировка с «Ахматом» ещё на просмотре, он обратил внимание на то, как мы втыкаем ногу в газон и от него отталкиваемся. Я вообще первый раз столкнулся с таким замечанием тренера! Не ожидал, что тренер может указывать на такие ошибки. Обычно всем важны только игровые моменты. А Талалаев смотрит даже на фазу отталкивания от газона, чтобы не терять доли секунды, которые могут быть определяющими. Можно сказать, практически учил ходить», — сказал Олейников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.
Полностью интервью с Иваном Олейниковым читайте на «Чемпионате»:
- 27 октября 2022
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