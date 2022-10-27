Пиняев: интерес «Локомотива»? Я не читаю прессу. Сосредоточен на игре за «Крылья Советов»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал трансферные слухи о своём возможном переходе в московский «Локомотив».

«Слухи в СМИ о моём переходе в «Локомотив»? Я не читаю прессу. На данный момент я – футболист «Крыльев Советов». У меня, как и у всей команды, на носу много важных матчей, я полностью сосредоточен на них и буду делать всё, чтобы порадовать наших болельщиков победами и голами.

Предпочёл бы доиграть сезон в «Крыльях Советов» или перейти в «Локомотив»? Сейчас не могу об этом говорить, на данный момент у меня нет предложений. Их в принципе не может быть, потому что идёт чемпионат, и я полностью сосредоточен на делах команды. На сегодня я делаю только то, что идёт во благо команды», — приводит слова Пиняева Metaratings.ru.

17-летний Пиняев провёл 11 матчей в РПЛ и Кубке России в этом сезоне, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу. По слухам, в игроке заинтересованы московские «Спартак» и «Локомотив».