Пиняев: интерес «Локомотива»? Я не читаю прессу. Сосредоточен на игре за «Крылья Советов»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал трансферные слухи о своём возможном переходе в московский «Локомотив».
«Слухи в СМИ о моём переходе в «Локомотив»? Я не читаю прессу. На данный момент я – футболист «Крыльев Советов». У меня, как и у всей команды, на носу много важных матчей, я полностью сосредоточен на них и буду делать всё, чтобы порадовать наших болельщиков победами и голами.
Предпочёл бы доиграть сезон в «Крыльях Советов» или перейти в «Локомотив»? Сейчас не могу об этом говорить, на данный момент у меня нет предложений. Их в принципе не может быть, потому что идёт чемпионат, и я полностью сосредоточен на делах команды. На сегодня я делаю только то, что идёт во благо команды», — приводит слова Пиняева Metaratings.ru.
17-летний Пиняев провёл 11 матчей в РПЛ и Кубке России в этом сезоне, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу. По слухам, в игроке заинтересованы московские «Спартак» и «Локомотив».
- 27 октября 2022
-
12:25
-
12:10
-
12:10
-
12:03
-
11:57
-
11:56
-
11:55
-
11:55
-
11:46
-
11:45
-
11:41
-
11:36
-
11:34
-
11:30
-
11:21
-
11:18
-
11:18
-
11:11
-
11:05
-
11:01
-
10:51
-
10:48
-
10:46
-
10:42
-
10:41
-
10:40
-
10:21
-
10:18
-
10:15
-
10:06
-
09:59
-
09:52
-
09:50
-
09:50
-
09:44