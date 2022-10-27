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Семак: не могу сказать, что судьи — главная проблема российского футбола

Семак: не могу сказать, что судьи — главная проблема российского футбола
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об уровне судейства в российском футболе.

«Судьи — такие же люди. Нужно понимать, что и они могут ошибаться или трактовать похожие моменты не одинаково. Нужно стараться приходить к одному стандарту. Конечно, ошибки есть, но я не могу сказать, что это главная проблема российского футбола», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале клуба.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. У команды Сергея Семака 36 очков. В ближайшем туре «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в воскресенье, 30 октября. Матч состоится в Краснодаре и начнётся в 19:30 по московскому времени.

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