Сергеев: не расстроился из-за того, что Карпин не вызвал в сборную. Буду больше работать

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Иван Сергеев рассказал об игре за сборную России и разговоре с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
«Хуже ли я Николая Комличенко, которого Карпин вызвал на матч с Киргизией, а меня нет? Хуже, лучше — это решает тренер. Сейчас не расстроился и сказал себе, что надо больше работать. Тогда будут вызывать.
Почему не сыграл ни одного матча, когда меня вызывали в сборную России? Когда прилетел в расположение, у нас был разговор с Карпиным. Он мне объяснил требования и сказал, что всё зависит от меня. А то, что не вышел, значит, была какая-то идея на матч. Не расстроился, зато почувствовал и посмотрел, что такое сборная России и международный уровень. Интересно наблюдать за Хорватией, где есть величайшие игроки. Тот же Лука Модрич. Великий игрок, не зря выигрывал столько трофеев», — приводит слова Сергеева «РИА Новости Спорт».
В ноябре прошлого года Сергеев был вызван в сборную России на матчи квалификации чемпионата мира со сборными Кипра и Хорватии, однако не провёл на поле ни одной минуты. В конце сентября этого года Сергеев не был вызван на товарищеский матч со сборной Киргизии (2:1).
- 27 октября 2022
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