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Олейников рассказал о мотивации добиваться вызова в сборную России, несмотря на изоляцию

Олейников рассказал о мотивации добиваться вызова в сборную России, несмотря на изоляцию
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Футболист «Ахмата» Иван Олейников рассказал о мотивации добиваться вызова в сборную России, несмотря на отстранение национальной команды от международных матчей.

«Быть игроком сборной – это престижно. Конечно, мотивация не пропадает. Все российские футболисты стремятся попасть в сборную. Неприятно, что сейчас период отстранения, но что поделать… Не хочу рассуждать, справедливо это или нет. Надеюсь, скоро Россию в любом случае допустят до международных матчей», — сказал Олейников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

В 2022 году сборная России пока что провела только один матч: в товарищеской встрече была обыграна команда Кыргызстана (2:1).

Полностью интервью с Иваном Олейниковым читайте на «Чемпионате»:

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