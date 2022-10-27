Пиняев: поддержка близких, команды и тренерского штаба помогла мне вернуться на поле

17-летний нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Пиняев рассказал о своём возвращении к игре после болезни.
«Что помогло сохранять уверенность в хорошем возвращении после пневмоторакса? Это была неприятная травма из-за того, что она очень непривычная для футболиста. Помогла поддержка близких людей, к тому же было огромное желание вернуться на поле. Тренерский штаб меня поддержал, в команде все ребята постоянно желали поскорее вернуться. Меня это мотивировало и двигало, поэтому я довольно быстро вернулся на поле и сумел набрать форму.
После травмы я не мог быть полезен своей команде все 90 минут, до какого-то момента было тяжеловато. С недавних пор начинаю чувствовать себя намного лучше, могу проводить на поле больше времени и помогать команде», — цитирует Пиняева Metaratings.ru.
Пневмоторакс — лёгочная болезнь. Пиняев пропустил из-за неё ряд матчей в начале сезона российской Премьер-лиги. После возвращения он провёл десять матчей в РПЛ и кубке России, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.
- 27 октября 2022
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