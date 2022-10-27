Сергеев: думаю, Пиняев хочет в Европу. Не сразу в «МЮ», а трамплином через какой-то клуб

Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал возможный переход своего бывшего одноклубника форварда «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в стан сине-бело-голубых или в «Манчестер Юнайтед».

«Если Сергей Пиняев правильно воспримет переход на взрослый уровень, то вырастет в очень перспективного и хорошего футболиста. Не только для нашего чемпионата, но и для Европы.

В каком клубе скорее окажется Пиняев через три года: в «Зените» или в «Манчестер Юнайтед»? Думаю, он больше хочет в Европу. Не сразу в «МЮ», а трамплином через какой-то клуб. Он очень сильный в плане игры один в один. Сейчас для него шанс — Зиньковский перешёл в «Спартак». У Пиняева всё есть: молодые партнёры, тренерский штаб. В плане футбола надо добавить в обороне, а в атаке он топ», — цитирует Сергеева «РИА Новости Спорт».

17-летний Пиняев провёл 11 матчей в РПЛ и Кубке России в этом сезоне, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу. По слухам, в игроке заинтересованы московские «Спартак» и «Локомотив».