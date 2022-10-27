Матыцин рассказал о планируемом матче «Зенита» с иранским клубом «Сепахан»

Сегодня, 26 октября, на рабочей встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в России Каземом Джалали Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о сотрудничестве между футбольными клубами — санкт-петербургским «Зенитом» и иранским «Сепаханом».
«Одним из аспектов взаимодействия в сфере футбола является сотрудничество между санкт-петербургским «Зенитом» и иранским «Сепаханом». При поддержке Министерства спорта подписан Меморандум о сотрудничестве между клубами, налажен продуктивный диалог, идёт активный обмен командами для участия в турнирах. Сейчас на базе Центра повышения квалификации проходят обучение иранские тренеры. Важным событием должна стать встреча «Зенита» и «Сепахана», которая запланирована в Иране 27 ноября», — приводит слова Матыцина официальный сайт Министерства спорта РФ.
- 27 октября 2022
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