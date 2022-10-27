Семак: мы рассчитываем, что Сутормин останется в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб не общался с Алексеем Суторминым по поводу возможного ухода полузащитника. Ранее агент футболиста заявил, что Сутормина не устраивает ситуация с игровым временем в составе сине-бело-голубых.

«Никаких разговоров ни с Алексеем Суторминым, ни с его агентом по поводу перехода не было и нет. Мы рассчитываем на то, что он останется с нами», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» в клубном телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Сутормин принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Действующий контракт полузащитника с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2024 года. СМИ сообщали об интересу к Алексею со стороны московского ЦСКА.