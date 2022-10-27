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Игрок «Ахмата» Олейников: кто знает, может, ЦСКА захочет меня вернуть? Я — воспитанник

Игрок «Ахмата» Олейников: кто знает, может, ЦСКА захочет меня вернуть? Я — воспитанник
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Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников высказался о возможном возвращении в московский ЦСКА.

«Осталось ли ощущение недосказанности после ухода из ЦСКА? На самом деле, такого нет. Может, первое время. Когда уходил, было чувство недосказанности, переживал. Сейчас я сконцентрирован только на своей игре и прогрессе. Если буду показывать хороший футбол, буду лидером команды, кто знает, может, ЦСКА захочет меня вернуть? Я воспитанник ЦСКА, этому буду только рад. Поживём – увидим. Всё зависит только от меня и моей игры. Хотелось бы однажды вернуться в ЦСКА, в команду, в которой я провёл всё детство и больше половины своей жизни. Это особый для меня клуб», — сказал Олейников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Полностью интервью с Иваном Олейниковым читайте на «Чемпионате»:

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