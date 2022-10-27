Густаво Мантуан: я совершенно точно готов сыграть 90 минут в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о предстоящем матче с «Краснодаром». Также футболист оценил свою готовность к тому, чтобы провести на поле все 90 минут.
«Я совершенно точно готов сыграть 90 минут в предстоящем матче, но решает главный тренер — он точно знает, что лучше для команды. По поводу «Краснодара» — мы внимательно изучаем соперника, готовимся к игре и настраиваемся. Это будет непростой матч на выезде. Если не ошибаюсь, «Краснодар» идёт пятым. Поэтому ждём непростой игры. Сделаем всё, чтобы вернуться домой с победой», — приводит слова Мантуана официальный сайт «Зенита».
Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» — «Зенит» состоится 30 октября в Краснодаре. Стартовый свисток арбитра запланирован на 19:30 мск.
- 27 октября 2022
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