Карту болельщика можно будет оформить дистанционно в 2023 году

Директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) Дмитрий Дубынин рассказал, что в 2023 году планируется обеспечение возможности дистанционного оформления карты болельщика.

«Для оформления карты болельщика создан специальный удобный сервис на Госуслугах. Её сегодня оформили уже порядка 300 тысяч человек. Подать заявку на карту можно на портале, а подтвердить личность владельца в офисе МФЦ. Также Минцифры планирует в следующем году обеспечить для граждан возможность подтверждения личности дистанционно, с помощью специального сервиса и Единой биометрической системы», – приводит слова Дубынина официальный сайт Министерства спорта РФ.

Сейчас карта болельщика требуется для прохода на матчи Российской Премьер-Лиги на «Екатеринбург Арене», стадионе «Нижний Новгород», «Ростов Арене», «Солидарность Арене» в Самаре и сочинском «Фиште».