Мантуан: у меня сложились очень хорошие отношения с российскими игроками «Зенита»

Бразильский полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о своей адаптации в стане сине-бело-голубых. Также футболист назвал свою любимую позицию на поле, но подчеркнул, что готов играть в любом амплуа.

«Очень рад, что смог отличиться в матче с «Сочи», но гораздо важнее то, что команда победила. Что касается моей адаптации — всё очень хорошо; мне помогают как бразильцы, так и российские игроки, с которыми у меня сложились очень хорошие отношения.

Если говорить о позициях на поле, то мне комфортно играть на многих позициях. Я готов играть там, где меня будет готов видеть главный тренер. Если говорить о самой любимой, то, конечно, левый фланг атаки», — приводит слова Мантуана официальный сайт «Зенита».