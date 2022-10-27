Мантуан: у меня сложились очень хорошие отношения с российскими игроками «Зенита»
Поделиться
Бразильский полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о своей адаптации в стане сине-бело-голубых. Также футболист назвал свою любимую позицию на поле, но подчеркнул, что готов играть в любом амплуа.
«Очень рад, что смог отличиться в матче с «Сочи», но гораздо важнее то, что команда победила. Что касается моей адаптации — всё очень хорошо; мне помогают как бразильцы, так и российские игроки, с которыми у меня сложились очень хорошие отношения.
Если говорить о позициях на поле, то мне комфортно играть на многих позициях. Я готов играть там, где меня будет готов видеть главный тренер. Если говорить о самой любимой, то, конечно, левый фланг атаки», — приводит слова Мантуана официальный сайт «Зенита».
Комментарии
- 27 октября 2022
-
12:25
-
12:10
-
12:10
-
12:03
-
11:57
-
11:56
-
11:55
-
11:55
-
11:46
-
11:45
-
11:41
-
11:36
-
11:34
-
11:30
-
11:21
-
11:18
-
11:18
-
11:11
-
11:05
-
11:01
-
10:51
-
10:48
-
10:46
-
10:42
-
10:41
-
10:40
-
10:21
-
10:18
-
10:15
-
10:06
-
09:59
-
09:52
-
09:50
-
09:50
-
09:44
Партнерский контент