Сергеев: в «Риге» отодвигали русских ребят, играли латвийцы. Но притеснений не было

Форвард «Зенита» Иван Сергеев рассказал об игре за футбольный клуб «Рига» и отношении к россиянам в команде.
«Не жалею, что вернулся обратно в Россию из «Риги». Меня звал Дмитрий Хомуха, я перешёл. В первой же игре забил. Потом его уволили, поставили другого тренера. Начался сумбур в команде, в руководстве разлад, русских ребят отодвигали. Я решил для себя, что игровой практики мало, и захотел вернуться. После возвращения полгода не играл из-за документов. Какой-то нюанс был именно со стороны «Риги». Просто полгода тренировался в «Строгино». Может, было специально, не хочется об этом говорить. Мне сказали, что не успели сделать документы.
Была ли в команде русофобия? Просто других иностранцев привозили, латвийцы играли. Притеснений не было. В магазин ходил, по городу спокойно гулял. Много русскоязычных людей в городе», — приводит слова Сергеева «РИА Новости Спорт».
Сергеев сыграл в восьми матчах за «Ригу» в чемпионате и Кубке Латвии в 2016 году, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу. За латвийский клуб форвард выступал на правах аренды из «Строгино Москва». После полугода игры за «Ригу» Сергеев вернулся в московскую команду.
- 27 октября 2022
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