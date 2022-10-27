Игрок «Ахмата» Олейников рассказал, какими были Чалов и Кучаев в молодёжке ЦСКА

Футболист «Ахмата» Иван Олейников поделился мнением о нападающем ЦСКА Фёдоре Чалове и полузащитнике Константине Кучаеве.
«По Феде Чалову было видно, что он хороший нападающий, который может вырасти в сильного форварда при должной работе. Многие ещё в школе понимали, что в перспективе Чалов – это игрок главной команды. Федя всегда много забивал, хорошо работал с мячом. Сейчас свои качества он только приумножил. Костю Кучаева приглашали скауты уже в дубль. Думаю, за ним изначально следили с прицелом на главную команду. Насколько я помню, его почти сразу подтянули к основе.
Ребята — молодцы, что пробились. Наверное, всё зависело не только от них, но и от видения Гончаренко. Но раз Чалов и Кучаев сейчас в основной команде, то заслужили это своим трудом. Думаю, сейчас они являются одними из лидеров ЦСКА – это очень круто», — сказал Олейников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.
Полностью интервью с Иваном Олейниковым читайте на «Чемпионате»:
- 27 октября 2022
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