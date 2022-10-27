Габриэл Жезус: готов играть 70 матчей за сезон

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус рассказал, что готов играть до 70 матчей за сезон.
«Я хорошо восстанавливаюсь после игр — лучше питаюсь, лучше сплю и наслаждаюсь жизнью в футболке «Арсенала». Так что я готов играть 50, 60, 70 матчей за сезон.
Думаю, что я игрок с большой энергией. Всё время бегаю, борюсь. Но когда каждый день тренируюсь с Сакой и Мартинелли, понимаю, что даже не близок к ним. Они просто не останавливаются. Они настоящие машины, качественные игроки, и всё ещё молоды — каждому из них только 21 год», — приводит слова Жезуса Reuters.
«Арсенал» занимает первое место в группе А Лиги Европы. У команды Микеля Артеты 12 очков после четырёх матчей. Сегодня, 27 октября, в матче 5-го тура «Арсенал» встретится с голландским ПСВ.
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- 27 октября 2022
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