Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных игроках сине-бело-голубых перед матчем чемпионата России с «Краснодаром».
«Что касается травмированных — на сегодняшний день у нас есть Матео Кассьерра, который восстанавливается и тренируется фрагментарно. Посмотрим, насколько сегодня он будет принимать частичное участие в тренировке. Есть небольшие проблемы у Деяна Ловрена — тоже незначительного характера, но тут посмотрим, насколько он будет готов к этому матчу.
Ничего серьёзного, но есть микроповреждения, которые добавляют хлопот для тренерского штаба, скажем так», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» — «Зенит» состоится 30 октября в Краснодаре. Стартовый свисток арбитра запланирован на 19:30 мск.
- 27 октября 2022
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