Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»

Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных игроках сине-бело-голубых перед матчем чемпионата России с «Краснодаром».

«Что касается травмированных — на сегодняшний день у нас есть Матео Кассьерра, который восстанавливается и тренируется фрагментарно. Посмотрим, насколько сегодня он будет принимать частичное участие в тренировке. Есть небольшие проблемы у Деяна Ловрена — тоже незначительного характера, но тут посмотрим, насколько он будет готов к этому матчу.

Ничего серьёзного, но есть микроповреждения, которые добавляют хлопот для тренерского штаба, скажем так», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» — «Зенит» состоится 30 октября в Краснодаре. Стартовый свисток арбитра запланирован на 19:30 мск.

Новость по теме
Густаво Мантуан: я совершенно точно готов сыграть 90 минут в матче с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022