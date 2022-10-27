Суперкомпьютер предсказал победителя чемпионата мира 2022 года

Суперкомпьютер компании BCA Research предсказал, что победителем чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре, станет сборная Аргентины. Об этом сообщил FourFourTwo.
Исследование BCA Research основывалось на статистике футболистов из игры EA Sport FIFA, а также на выборке из 192 игр группового этапа и 64 раундов плей-офф, сыгранных на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.
Согласно прогнозу, Аргентина в финальном матче обыграет сборную Португалии, которая ранее в полуфинале выиграет у национальной команды Англии.
22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Соперниками Аргентины про группе С станут команды Мексики, Саудовской Аравии и Польши.
- 27 октября 2022
-
14:00
-
13:57
-
13:55
-
13:45
-
13:42
-
13:33
-
13:31
-
13:25
-
13:11
-
12:57
-
12:55
-
12:55
-
12:25
-
12:10
-
12:10
-
12:03
-
11:57
-
11:56
-
11:55
-
11:55
-
11:46
-
11:45
-
11:41
-
11:36
-
11:34
-
11:30
-
11:21
-
11:18
-
11:18
-
11:11
-
11:05
-
11:01
-
10:51
-
10:48
-
10:46