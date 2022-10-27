Суперкомпьютер предсказал победителя чемпионата мира 2022 года

Суперкомпьютер компании BCA Research предсказал, что победителем чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре, станет сборная Аргентины. Об этом сообщил FourFourTwo.

Исследование BCA Research основывалось на статистике футболистов из игры EA Sport FIFA, а также на выборке из 192 игр группового этапа и 64 раундов плей-офф, сыгранных на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.

Согласно прогнозу, Аргентина в финальном матче обыграет сборную Португалии, которая ранее в полуфинале выиграет у национальной команды Англии.

22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Соперниками Аргентины про группе С станут команды Мексики, Саудовской Аравии и Польши.