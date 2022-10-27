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Игрок «Ахмата» Олейников предположил, сколько лет продлится бан России в футболе

Игрок «Ахмата» Олейников предположил, сколько лет продлится бан России в футболе
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Полузащитник грозненского «Ахмата» Иван Олейников предположил, когда сборная России вернётся к международным турнирам.

«Как я понимаю, нас отстранили ещё минимум на два года, до чемпионата Европы. Хочется верить, что после окончания Евро-2024 Россия вернётся на международную арену. Это самый ближайший шанс и надежда.

Я бы очень хотел хоть раз получить вызов в сборную России. Хочется провести официальный матч на международном уровне. Кто об этом не мечтает? К сожалению, сейчас это невозможно. Обидно, если шанса сыграть за сборную России не будет», — сказал Олейников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Полностью интервью с Иваном Олейниковым читайте на «Чемпионате»:

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