Игрок «Ахмата» Олейников предположил, сколько лет продлится бан России в футболе

Полузащитник грозненского «Ахмата» Иван Олейников предположил, когда сборная России вернётся к международным турнирам.



«Как я понимаю, нас отстранили ещё минимум на два года, до чемпионата Европы. Хочется верить, что после окончания Евро-2024 Россия вернётся на международную арену. Это самый ближайший шанс и надежда.



Я бы очень хотел хоть раз получить вызов в сборную России. Хочется провести официальный матч на международном уровне. Кто об этом не мечтает? К сожалению, сейчас это невозможно. Обидно, если шанса сыграть за сборную России не будет», — сказал Олейников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Полностью интервью с Иваном Олейниковым читайте на «Чемпионате»: