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Фанаты «Марселя» закидали сектора болельщиков «Айнтрахта» пиротехникой

Фанаты «Марселя» закидали сектора болельщиков «Айнтрахта» пиротехникой
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Вчера, 26 октября, по окончании матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Айнтрахтом» и «Марселем» на трибунах стадиона «Дойче Банк Парк» во Франкфурте болельщики гостевой французской команды устроили беспорядки.

Сектор фанатов марсельского клуба располагался рядом с трибунами обычных болельщиков немецкой команды. После матча, в котором французский клуб проиграл «Айнтрахту» 1:2, болельщики «Марселя» начали кидать на соседние сектора файеры и другие пиротехнические средства.

Болельщики «Айнтрахта» были вынуждены убегать со своих мест, спасаясь от дыма и взрывов.

После поражения от немецкой команды «Марсель» опустился на последнее место в группе, имея в активе шесть очков после пяти туров. «Айнтрахт» опережает французов на одно очко, занимая третью строчку. Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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