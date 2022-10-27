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Директор «Венеции» назвал возможным переход Артёма Дзюбы в итальянский клуб

Директор «Венеции» назвал возможным переход Артёма Дзюбы в итальянский клуб
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Исполнительный директор итальянской «Венеции» Александер Мента высказался о возможном переходе российского нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы.

«Информация о нашем интересе к Дзюбе — это не правда и не фейк. Мы внимательно следим за ситуацией. Его переход в «Венецию» возможен, но всё зависит от цены и ряда других факторов», — приводит слова Менты Sport24.

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провёл за «Адана Демирспор» в турецкой Суперлиге четыре матча, в которых отметился одним забитым мячом.

«Венеция» занимает 17-е место в итальянской Серии В после 10 проведённых матчей. У команды девять набранных очков. Напомним, в «Венеции» выступает российский футболист Денис Черышев.

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