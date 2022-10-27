Главный тренер «Зенита» Семак оценил уровень «Краснодара»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уровне «Краснодара» перед очным матчем с «быками» в 15-м туре чемпионата России. Игра состоится в воскресенье, 30 октября, в Краснодаре. Начало встречи – в 19:30 мск.

«У «Краснодара» есть свои плюсы, на которые мы должны обращать внимание. Команда хорошо укомплектована, достаточно опытная. Есть молодые быстрые игроки, которые хотят проявить себя: Олусегун, Баньяц тоже очень прилично смотрится, Ахметов набрал прекрасную форму. Сперцян, Кордоба… Конечно, эта команда — одна из лучших в нашем чемпионате. Приличная атакующая линия, быстрая оборонительная линия.

Команда традиционно и дома сильно играет, и готова сыграть на равных с любым клубом. Мы ещё раз всё посмотрим, подумаем, как будем играть, будем ли вносить коррективы — и решим, как будет лучше, исходя из нашего состояния и состояния соперника. Примем решение перед игрой. Подумаем о составе и схеме, с которыми можем играть», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».