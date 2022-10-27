Олейников: до конца не понимаешь, что будет дальше, даже с РПЛ. А вдруг всё остановят?

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников высказался о роли футбола в сложившейся политической ситуации.
«Сейчас немного напряжённое состояние. До конца не совсем понимаешь, что будет дальше, даже с нашим чемпионатом. А вдруг его остановят? Мы не знаем, как всё будет развиваться. С другой стороны, футбол – наша работа. Мы профессионалы своего дела, должны свою работу выполнять. Людям, которые следят за футболом, за нас болеют, это нужно. Уверен, футбол помогает им отвлечься и абстрагироваться от проблем и переживаний. Посмотреть матч любимой команды и провести два часа, не думая ни о чём кроме футбола, тоже помогает.
В моей жизни ничего не поменялось. Просто стараюсь читать меньше новостей. По возможности пытаюсь учить английский, но есть проблема – немного ленюсь. Стараюсь себя отвлекать: почитать, посмотреть фильм. В Грозном особо больше и нечем заняться. В этом преимущество города: можно максимально сосредоточиться на футболе, тренировках и своём прогрессе – здесь тебя ничего не отвлекает от работы», — сказал Олейников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.
Полностью интервью с Иваном Олейниковым читайте на «Чемпионате»:
- 27 октября 2022
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