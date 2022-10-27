Зобнин: Марио Фернандес железно остановился бы в матче с ЦСКА. Он нормальный человек

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал момент с защитником ЦСКА Миланом Гаичем в матче 13-го тура РПЛ (2:2).
«Ситуация с Гаичем? Я ответил на соответствующий вопрос после игры. Не знаю, что там ещё можно комментировать. Мне кажется, тут главную роль играют личные качества. В ЦСКА, например, был прекрасный футболист и отличный человек Марио Фернандес. Могу со стопроцентной уверенностью сказать, что он бы так не сделал. Он железно остановился бы, потому что человек нормальный.
Что мешало мне выбить мяч в аут? Если бы остановился, то выбил бы. Но он же забрал у меня мяч. В таких ситуациях всегда сам принимаю решение. Если вижу, что человек лежит, остановлюсь, подниму руки и выбью мяч в аут.
Конечно, я видел, что игрок ЦСКА лежит. Опять же, у меня ни к кому нет претензий, в том числе к футболисту, который забрал у меня мяч. Это его проблемы. Если у меня ещё раз будет похожая ситуация, могу с уверенностью сказать, что сделаю точно так же.
Мы все делаем одно дело, и неважно, в каких футболках. Если ты не будешь уважать своего соперника, к чему это приведёт? Значит, воспитание у игрока такое, или эмоции. Надо у него спрашивать, почему он так сделал. Ко мне какие вопросы?» — цитирует Зобнина «Матч ТВ».
Напомним, матч ЦСКА и «Спартака» сопровождался рядом скандальных судейских решений, наиболее громким из которых стал момент с участием Зобнина и Гаича. Защитник ЦСКА не стал выбивать мяч, продолжив атаку армейцев, несмотря на просьбу Зобнина выбить мяч в аут. ЦСКА после этого момента повёл в счёте.
- 27 октября 2022
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