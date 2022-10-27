Семак объяснил, в чём плюс для «Зенита» в отсутствии Лиги чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об отстранении российских клубов от еврокубковых матчей. Специалист объяснил, в чём плюс отсутствия его команды в Лиге чемпионов. По словам Семака, международные турниры приносят лишние всплески эмоций, которые не всегда хорошо отражается на игре во внутренних турнирах.

«Что касается Лиги чемпионов, конечно, нам ее не хватает. Это лучший турнир в клубном футболе. Не хватает ее атмосферы. Что она еще нам давала помимо финансовой составляющей для клуба? Это возможность игрокам расти и проявлять себя, чтобы попасть в более сильные клубы. Для нас это показатель конкурентоспособности. Как мы готовы, в какую сторону нужно двигаться, чтобы быть сильнее. Игры с сильными клубами показывают слабые стороны игры нашей команды.

Что касается качества игры в тех матчах, которые были в прошлой Лиге чемпионов или против «Бетиса», то оно показало, что мы двигались в правильном направлении, чтобы создать более конкурентоспособную команду. Именно по качеству игры.

Финансовая составляющая играет важную роль на протяжении длительного этапа. Но в отдельно взятый день можно играть не со всеми, но со многими клубами. И глядя на составы групп Лиги чемпионов, понимаем наш уровень. Какие-то задачи ставить там было бы сложно, но возможно при правильном подходе и комплектации. Движение вперед должно быть обязательно.

С другой стороны, Лига чемпионов — дополнительный выплеск эмоций, которые не всегда хорошо отражаются на делах внутри чемпионата. То же самое происходит с футболистами после матчей сборных — происходит эмоциональный выплеск. Нужно определенное время, чтобы их поднакопить. В этом отношении есть и небольшой плюс — более ровно можно проходить дистанцию», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, УЕФА отстранил российские клубы от участия в международных соревнованиях.