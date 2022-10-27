Зобнин: «Зенит»? Мне всё нравится в «Спартаке». Нет смысла даже думать о чём-то другом

Полузащитник футбольного клуба «Спартак Москва» Роман Зобнин заявил о том, что может всю оставшуюся карьеру провести в составе «красно-белых».

«Закончу ли я карьеру в „Спартаке“? У меня долгосрочный контракт с клубом. Мне здесь всё нравится. Я полюбил болельщиков. Нет смысла даже думать о чём-то другом.

Предложение «Зенита»? До меня ничего не доходило. Мы с агентом слухи не обсуждаем. В моей карьере было одно конкретное предложение — от «Спартака». Решилось за несколько секунд", — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

Зобнин играет за московский клуб с 2016 года. В составе «Спартака» полузащитник сыграл 199 в матчах, в которых забил 13 голов и сделал 17 голевых передач. В составе «красно-белых» Зобнин стал чемпионом России и обладателем кубка страны.