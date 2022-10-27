«В раздевалке было холоднее, чем на улице». Олейников — о выступлении во Второй лиге

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников рассказал о выступлении во Второй лиге.



«Трэшовых историй из Второй достаточно. В Туапсе у нас был первый матч во Второй лиге. Обычный небольшой стадиончик, рядом море, а искусственный газон – просто ковёр. В бутсах играть вообще нельзя, но пришлось. Там была старая раздевалка, а в душевой окна выходили на улицу – проходящие люди могли спокойно тебя увидеть, пока ты моешься.



Ещё запомнился старенький стадион в Новокубанске. Мы играли в марте, было плохое качество газона, но больше тоже запомнилась раздевалка, в которой были две маленькие и старые батареи. Тогда в раздевалке было сыро и даже холоднее, чем на улице. Это Вторая лига, такие уж там условия – жаловаться не приходится.



Помню, мы играли в Оренбурге в тот год, когда команда не вышла в высшую лигу из-за стадиона. В душе не было горячей воды, а текла только холодная. Меня это поразило. У команды, которая стремится в РПЛ, не должно быть таких косяков. Сейчас я приезжал в Оренбург уже с «Ахматом». Стадион стал совсем другой, сделали большие раздевалки и современные душевые», — сказал Олейников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Полностью интервью с Иваном Олейниковым читайте на «Чемпионате»: