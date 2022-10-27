Зобнин: огромное уважение и благодарность Федуну за его огромную роль в моей карьере
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Футболист московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал об отношениях с бывшим владельцем команды Леонидом Федуном.
«Как я воспринял ухода Федуна из клуба? Он сыграл огромную роль в моей карьере — пригласил меня в «Спартак». Я попал в тройку футболистов, сыгравших при нём наибольшее количество матчей. Огромная благодарность ему за то, что он сделал для «Спартака». И огромное уважение как к человеку.
Планировали встретиться в конце года. Сейчас сезон идет, поэтому перенесли. Обещал пригласить нас всех в ресторан. Может, с командой придумаем какой-нибудь подарок", — приводит слова полузащитника «Матч ТВ».
Леонид Федун в сентябре продал 100% акций «Спартака» компании «Лукойл» после 18 лет во главе клуба.
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