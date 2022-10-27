«Факел» оштрафован на 100 тысяч рублей после матча с «Ростовом»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решение по матчу 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Ростов» (1:1).

«Принято решение оштрафовать «Факел» на 50 тысяч рублей за брошенную бутылку болельщиками на футбольное поле. Это рецидив.



За оскорбительные выражения болельщиками «Факела» оштрафовать «Факел» на 50 тысяч рублей. Вынесено предупреждение «Факелу». В случае очередного нарушения будут применены более жесткие санкции», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В ближайшем туре РПЛ «Факел» в выездном матче встретится с «Оренбургом» в пятницу, 28 октября. Начало встречи — 17:00 мск.