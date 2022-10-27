КДК РФС оштрафовал «Локомотив» и «Динамо» на 70 тысяч рублей по итогам дерби

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решения по матчу 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Динамо» (1:3).

«Оштрафовать «Локомотив» на 20 тысяч рублей за выход тренера Фёдорова за пределы технической зоны. Оштрафовать «Динамо» на 30 тысяч рублей за выход главного тренера Йокановича за пределы технической зоны.



Оштрафовать «Динамо» за скандирование оскорбительных выражений болельщиками «Динамо» на 20 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 23 очка. «Локомотив» (12) — на 14-й строчке.