Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 40 лет. Ранее сегодня, 27 октября, стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал футболиста на восемь игр за потасовку в матче Второй лиги.

«Честно говоря, мне без разницы, что мне дали эти восемь матчей дисквалификации. Я не собираюсь больше играть в большой футбол. Почему дали не 18 матчей дисквалификации, не 80, чтобы в следующий раз я мог играть только в 50 лет? Непонятно, чем они руководствуются, принимая данные решения.

Карьера была давно закончена, а то, что я играл за «Знамя» — это просто для себя, поделиться опытом с молодыми ребятами. Сейчас я понял, что окончательно пора заканчивать с этим. Нервы, как видите, иногда уже сдают. Мне 40 лет, уже хватит. Второй дивизион — не такой высокий уровень, но там молодые ребята, с которыми мне уже тяжеловато тренироваться, другие скорости. Надо хотя бы уровню соответствовать, но уже не готов поддерживать такую физическую работу», — приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».

На протяжении своей карьеры Павлюченко выступал за «Спартак» (дубль и основную команду), «Тоттенхэм Хотспур», «Локомотив», «Знамя», «Динамо» Ставрополь, «Урал» и «Кубань». Всего на клубном уровне он провёл 588 матчей, забил 215 голов и отдал 58 результативных передач. Также на счету Павлюченко 51 матч и 21 гол за сборную России.