КДК РФС вынес Гаранину предупреждение за исполнение функций главного тренера «Сочи»
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решение по матчу 4-го тура группового этапа Кубка России «Сочи» — «Урал» (2:3).
«Два удаления в матче Кубка России с «Сочи» у команды «Урал». Оштрафовать «Урал» за неподобающее поведение команды на 100 тысяч рублей.
Старший тренер «Сочи» Гаранин на протяжении всего матча осуществлял функции главного тренера — это первое нарушение у «Сочи». За фактическое исполнение обязанностей главного тренера лицом, не являющимся таковым, «Сочи» вынесено замечание. КДК предупредил Гаранина, что в случае очередного нарушения будут применены более строгие санкции», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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