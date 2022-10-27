КДК РФС вынес Гаранину предупреждение за исполнение функций главного тренера «Сочи»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решение по матчу 4-го тура группового этапа Кубка России «Сочи» — «Урал» (2:3).

«Два удаления в матче Кубка России с «Сочи» у команды «Урал». Оштрафовать «Урал» за неподобающее поведение команды на 100 тысяч рублей.



Старший тренер «Сочи» Гаранин на протяжении всего матча осуществлял функции главного тренера — это первое нарушение у «Сочи». За фактическое исполнение обязанностей главного тренера лицом, не являющимся таковым, «Сочи» вынесено замечание. КДК предупредил Гаранина, что в случае очередного нарушения будут применены более строгие санкции», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.