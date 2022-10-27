Павлюченко: не говорил, что сегодня завершаю карьеру. Закончил её ещё четыре года назад

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко уточнил свои слова о завершении карьеры.



«А кто заявлял о завершении карьеры? Не могу понять, кто сказал об этом. Я завершил карьеру ещё четыре года назад. Сегодня не говорил, что принимаю решение. Просто сказал, что завязал со Второй лигой – попрощался с командой, потому что понял, что физически не могу помочь команде. Но карьеру я закончил ещё четыре года назад. Где я там говорил, что я завершаю сегодня карьеру, кто такое сказал…



Сегодня не говорил такие слова. Закончил карьеру ещё четыре года назад. Я просто играл за ФК «Знамя», но это не означает, что играл профессионально. Был в команде, помогал молодым ребятам, чему-то учил, делился. Профессионально закончил давно, не сегодня», – сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее сегодня, 27 октября, стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал футболиста на восемь игр за потасовку в матче Второй лиги.