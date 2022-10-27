Экс-президент «Торпедо»: можно увольнять Геркуса, если акционеры уже смирились с вылетом

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на требования фанатов команды отправить в отставку руководство московского клуба во главе с Ильёй Геркусом. Напомним, функционер был назначен президентом «Торпедо» в августе 2022 года.

«Если акционеры «Торпедо» будут каждый раз увольнять президентов, то это может превратиться в какую-то чехарду. Тогда клуб потеряет самостоятельность. Я понимаю чувства болельщиков. Их команда находится на последнем месте. Но этот вопрос надо было ставить раньше, когда Геркуса только приглашали в «Торпедо». Акционеры сами должны разобраться. Если они доверяют Геркусу, значит, надо его поддержать. Если не доверяют, то должны самостоятельно принять решение. Болельщики «Торпедо» кричали и на Авдеева, главного акционера, и на других руководителей. Нельзя идти у них на поводу.

Я считаю, что это не болельщики «Торпедо», а какие-то люди, которым главное – самовыразиться каким-то образом: покричать, кого-то послать подальше. Настоящий болельщик всё-таки переживает за результат и игру. Он поддерживает свою команду. Я не считаю, что акционеры должны руководствоваться мнением болельщиков в этой ситуации.



Велик ли у Геркуса кредит доверия? До конца осенней части – да. Дальше будет видно. В любом случае акционеры «Торпедо» должны заслушать руководство клуба и тренерский штаб о сегодняшней ситуации и перспективе, если они хотят остаться в Премьер-Лиге. А если уже смирились с тем, что не сохранят там место, тогда могут увольнять Геркуса и кого угодно. Раньше решения принимал директор завода. Сегодня его нет. Завода нет. Есть люди, которым команда досталась в нагрузку. У них же главный актив — это земля. Они строят жильё. Сегодня команда для них даже не на втором, а, может быть, на третьем-четвёртом-пятом месте. Их логика, наверное, нефутбольная», — приводит слова Тукманова «РБ Спорт».

Напомним, «Торпедо» набрало всего шесть очков за 14 матчей и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023.