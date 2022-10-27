Хорватская футболистка Маркович: Холанд в плавках не получает сексистских комментариев

22-летняя нападающая клуба «Грассхоппер» и женской сборной Хорватии Ана Мария Маркович высказалась на тему сексистских комментариев в социальных сетях.
«Футболистки подвергаются сексистским оскорблениям? Я лично не даю этим людям возможности так судить обо мне. Опять же, разница между мужчинами и женщинами заключается в том, что, например, я появляюсь в социальных сетях в бикини, а Эрлинг Холанд – в плавках. Эрлинг, конечно, не получает таких же сексистских комментариев по этому поводу.
Поддержка со стороны других женщин? Мы, женщины, умеем заступаться друг за друга, но я бы хотела, чтобы мужчины тоже начали заступаться за нас. Мужчины всегда говорят о «людях чести», но было бы по-настоящему благородно, если бы они поддерживали нас и в таких ситуациях», — приводит слова Маркович 20 minuten.
- 27 октября 2022
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