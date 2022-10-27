Мансилья: в Аргентине представляют, что по улицам России ходят не медведи, а военные

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья поделился переживаниями, которые испытывал при переезде в Россию. По его словам, в Аргентине считают, что в РФ по улицам ходят военные и выходить из дома опасно. Он подчеркнул, что не переживал по поводу стереотипов о медведях на улице.

«Переживаний насчет медведей точно не было. Намного больше боялись темы военных действий, которую без остановки обсуждали на аргентинских телеканалах и среди журналистов. В их представлении в России по улицам должны были ходить не медведи, а военные. По их словам, в России опасно даже появляться на улице. А на самом деле всё наоборот. Мы с семьёй чувствуем себя в Оренбурге абсолютно комфортно. Мне Россия увиделась прекрасной страной с добрыми людьми, как я уже говорил.

Ещё один момент, пугавший нас на первых порах, – холод и снег. Когда проверяли в интернете информацию, увидели фотографии заснеженных полей и ненадолго впали в ступор. Сейчас мы уже успели познакомиться с холодами, но пока всё терпимо. Главное, что мы осознали, – белых медведей на улице точно не встретишь», — приводит слова Мансильи «РБ Спорт».

Напомним, «Оренбург» арендовал 27-летнего Мансилью у аргентинского клуба «Расинг».