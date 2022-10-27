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Объявлена символическая сборная 5-го тура Лиги чемпионов по версии WhoScored

Объявлена символическая сборная 5-го тура Лиги чемпионов по версии WhoScored
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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Лучшим игроком тура с оценкой 10,0 стали нападающие «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Каждый из них записал на свой счёт по два гола и две результативные передачи в матче с «Маккаби» Хайфа (7:2). Вторая по величине оценка – у хавбека «Милана» Сандро Тонали.

Фото: WhoScored

Сборная 5-го тура ЛЧ: Диогу Кошта («Порту»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Лео Эстигор («Наполи»), Алессандро Бастони («Интер»), Гонсало Монтьель («Севилья»), Садио Мане («Бавария»), Отавио («Порту»), Сандро Тонали («Милан»), Серж Гнабри («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ»).

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