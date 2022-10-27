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Канчельскис: РФС должен заниматься вопросом товарищеских игр сборной, а не сидеть на стуле

Канчельскис: РФС должен заниматься вопросом товарищеских игр сборной, а не сидеть на стуле
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис обвинил Российский футбольный союз (РФС) в бездействии и призвал заниматься поисками соперников для национальной команды, чтобы провести товарищеские встречи.

«С кем играть сборной России? Этот вопрос лучше задать РФС, который этим вопросом должен заниматься, а не сидеть молча на стуле. Надо искать кандидатов, составлять список, договариваться с теми, кто может сыграть товарищескую игру с нашей сборной. Страны из Южной Америки сыграют с нами без каких-либо проблем», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, свой единственный матч в 2022 году сборная России провела с командой Кыргызстана. Победу в этой встрече одержали подопечные Валерия Карпина со счётом 2:1.

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