«Давление — это привилегия». Вингер «Ман Сити» Грилиш — о критике в свой адрес

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал о том, как воспринимает давление со стороны других людей, а также о желании доказать критикам, что они ошибались насчёт него.
«Давление — это привилегия, потому что если ты его чувствуешь, значит, люди интересуются тобой. Например, меня не беспокоит, когда болельщики соперника свистят мне во время игры.
Точно так же я стараюсь, чтобы все те, кто критиковал меня с момента перехода в «Манчестер Сити», поняли, что ошибались. Я знаю, что могу играть лучше, чем сейчас. На данный момент люди лишь мельком увидели, на что я способен в этой команде», — приводит слова Грилиша издание L'Équipe.
В текущем сезоне Грилиш провёл в футболке «Манчестер Сити» 12 матчей во всех турнирах. На счету 27-летнего англичанина один забитый мяч — в игре с «Вулверхэмптоном» (3:0).
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