ЭСК: Левников ошибочно удалил Бейла в игре с «Уралом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) оценила работу арбитра Кирилла Левникова в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Уралом». Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Комиссия признала ошибочным решение арбитра удалить защитника самарского клуба Глена Бейла на 25-й минуте матча. Также судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды Игоря Осинькина на 57-й минуте. Александр Солдатенков совершил отмашку рукой в направлении лица игрока «Урала» Лео Гогличидзе, которая являлась наказуемой, так как движение руки защитника в направлении соперника было неестественным для движения игрока.

В предстоящем туре РПЛ «Крылья Советов» в домашнем матче встретятся с ФК «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в воскресенье, 30 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.