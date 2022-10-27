ЭСК: Левников ошибочно удалил Бейла в игре с «Уралом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) оценила работу арбитра Кирилла Левникова в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Уралом». Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Комиссия признала ошибочным решение арбитра удалить защитника самарского клуба Глена Бейла на 25-й минуте матча. Также судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды Игоря Осинькина на 57-й минуте. Александр Солдатенков совершил отмашку рукой в направлении лица игрока «Урала» Лео Гогличидзе, которая являлась наказуемой, так как движение руки защитника в направлении соперника было неестественным для движения игрока.
В предстоящем туре РПЛ «Крылья Советов» в домашнем матче встретятся с ФК «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в воскресенье, 30 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.
- 27 октября 2022
-
18:45
-
18:39
-
18:31
-
18:30
-
18:21
-
18:18
-
18:08
-
18:05
-
18:00
-
17:55
-
17:51
-
17:48
-
17:35
-
17:33
-
17:30
-
17:22
-
17:14
-
17:04
-
16:56
-
16:50
-
16:39
-
16:32
-
16:30
-
16:20
-
16:08
-
15:55
-
15:54
-
15:50
-
15:41
-
15:39
-
15:34
-
15:33
-
15:31
-
15:29
-
15:27