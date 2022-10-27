Грилиш — о требовательности Гвардиолы: я не могу жаловаться, ведь он лучший менеджер

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал о своей позиции на поле, а также о взаимодействии с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.

«В «Астон Вилле» я теоретически играл слева, но в самих матчах мне разрешалось менять позицию, если я чувствовал, что это необходимо. С Пепом [Гвардиолой], очевидно, всё иначе. Он говорит мне чувствовать себя свободно, но при этом придерживаться чёткой структуры и понимать свою позицию на поле. Играя под его началом, если ты левый вингер, то ты и остаёшься слева. Очевидно, что я не могу жаловаться, потому что он лучший менеджер.

Проблемы с адаптацией? Я думал, что всё будет проще, ведь это всего лишь футбол. Но на самом деле мне пришлось адаптироваться к новому клубу, новому тренеру, новым товарищам по команде… Мне также пришлось интегрировать [в свою игру] то, что Пеп ожидал от меня», — приводит слова Грилиша издание L’Équipe.

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